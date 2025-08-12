La réponse incendiaire de Crystal Palace à l’UEFA

Officiellement condamné à jouer la Ligue Europa Conférence plutôt que la Ligue Europa, suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’exclure le club de la C3 en raison des liens de multipropriété avec l’Olympique Lyonnais via l’homme d’affaires John Textor, Crystal Palace n’en démord pas. Au lendemain du verdict, et alors que le président Steve Parish avait déjà exprimé sa frustration un peu plus tôt, les Eagles ont publié un communiqué officiel sur la situation. Ils y critiquent notamment l’UEFA, qu’ils accusent de rendre une justice à géométrie variable, permettant à certains clubs de bénéficier d’un traitement de faveur, là où d’autres sont sanctionnés sans ménagement.

La suite après cette publicité

«Il semble qu’aujourd’hui, certains clubs, organisations ou individus jouissent d’un privilège et d’un pouvoir uniques. Cette influence croissante et malsaine a brisé les rêves et les espoirs des supporters de Crystal Palace. Elle envoie aussi un signal inquiétant à toutes les équipes ambitieuses d’Europe qui aspirent à progresser, dans un contexte où les règles et les sanctions sont appliquées de manière aussi flagrante et inégale. Les structures multi-clubs se cachent derrière la mascarade des "trusts aveugles", tandis que des clubs comme le nôtre, qui n’ont pourtant aucun lien avec un autre club, se voient empêchés de participer à une même compétition. Pire encore, des clubs entretenant visiblement des liens informels importants sont autorisés à y participer, voire à potentiellement s’y affronter. Bien que nous respections les membres du tribunal du TAS, le processus est conçu de manière à restreindre fortement, voire à rendre impossible, toute chance d’audition équitable. Tous nos recours pour obtenir des correspondances entre les parties concernées ont été refusés, aucun témoignage de témoins clés n’a été admis, et le manque général de formalisme et de respect pour le droit empêche toute contestation réelle — menant à des décisions aux conclusions prédéterminées. La décision de l’UEFA a des implications plus larges sur la gouvernance du football. Un mélange de règlements mal conçus et de leur application inégale prive nos formidables supporters de voir cette équipe disputer la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Cela devrait être un tournant pour le football. L’UEFA doit assumer pleinement son mandat : établir des règles claires, bien communiquées et justement appliquées, avec des délais raisonnables pour corriger les incertitudes, des sanctions cohérentes et un vrai processus d’appel, en traitant tous les clubs de manière égale», a déclaré Crystal Palace. À noter que des clubs comme Manchester City et Gérone ont tous deux pu participer à la Ligue des Champions 2024-2025, malgré leur appartenance commune au City Football Group.