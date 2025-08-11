Crystal Palace jouera bien en Ligue Europa Conférence

Après l’euphorie du sacre au Community Shield dimanche face à Liverpool aux tirs au but (2-2, 3-2 aux t.a.b.), voilà une bien mauvaise nouvelle pour Crystal Palace. D’après The Times, le club londonien a perdu son recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), après avoir contesté une décision de l’UEFA l’excluant de la compétition en raison de problèmes liés aux règles sur la multipropriété de clubs. L’instance européenne avait estimé que Palace n’avait pas mis en place à temps (avant le 1er mars) les dispositions nécessaires pour se conformer aux règlements. Résultat : le vainqueur de la FA Cup devra se contenter de la Ligue Europa Conférence, à partir des tours de qualification.

Ce revers juridique représente un sérieux manque à gagner, estimé à plus de 23 millions d’euros, en raison de l’écart de revenus entre les deux compétitions. Nottingham Forest, initialement non qualifié pour la Ligue Europa, y jouera la saison prochaine. La direction des Eagles envisage désormais d’analyser en détail la décision du TAS et pourrait engager une nouvelle action en justice pour obtenir une compensation financière. Le club estime avoir été lésé malgré un dossier solide. Crystal Palace a fait valoir que John Textor, ex-actionnaire du club et propriétaire de l’OL, avait vendu ses parts en juillet et n’avait aucun pouvoir décisionnel. Mais le TAS a estimé que le club n’avait pas respecté la date limite du 1er mars imposée par l’UEFA, qui ne prévoit aucune exception, même en cas de vente ultérieure. On n’en a peut-être pas fini d’entendre parler de cette affaire.