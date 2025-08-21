Paris FC : Kevin Trapp tombe déjà de très haut

7 ans après son dernier match en France, 6 ans après son départ définitif du PSG (il avait été prêté dans un premier temps à l’Eintracht Francfort avant de s’engager définitivement), un visage bien connu de notre Ligue 1 a effectué son grand retour. Kevin Trapp est de retour dans l’Hexagone. Mieux encore, le gardien allemand revient à Paris, non pas au PSG mais bien au PFC où il signe jusqu’en 2028 avec un salaire similaire à celui touché à l’Eintracht. L’annonce a été officialisée il y a deux jours et c’est très gros coup sportif et médiatique réalisé par l’écurie désormais sous pavillon de la famille Arnault.

Après la défaite inaugurale le week-end dernier à Angers (1-0), Maxime Lopez avait parlé d’un manque d’expérience. Trapp, 35 ans, international (9 sélections), fait partie des solutions pour remédier à cela. «Il est apte, il était à l’entraînement. Il a l’avantage de parler 6 langues dont très bien le français donc ça aide beaucoup pour l’adaptation (dans le vestiaire). On est très contents de l’avoir», raconte Stéphane Gili en conférence de presse, à deux jours d’un déplacement qui promet d’être explosif au Vélodrome pour affronter l’OM. «C’était un choix sportif. C’était quelqu’un qu’on voulait, avec de l’expérience… On ne va pas parler de sa carrière.»

Trapp sera la doublure de Nkambadio

Pourtant, d’après l’entraîneur parisien, l’ancien du PSG ne part pas, a priori, comme titulaire cette saison. Il sera la doublure du prometteur Obed Nkambadio (22 ans), formé au PFC, et numéro un dans la cage depuis deux saisons. «Les choses sont claires, j’ai été très clair avec lui. Aujourd’hui, on a un jeune gardien, Obed Nkambadio, qui est prometteur. L’objectif, c’est qu’Obed soit performant et d’avoir un gardien, que ce soit lui (Trapp) ou Rémy (Riou) pour l’accompagner», précise Gili, qui aura donc deux portiers d’un niveau similaire à disposition. «En cas de pépin ou de méforme, d’avoir quelqu’un qui pourra nous amener son expérience.»

Ca a le mérite d’être clair et d’éviter certains problèmes dans le vestiaire. Il n’en reste pas moins que ce choix peut sembler surprenant. Depuis les premières rumeurs d’un transfert au PFC, Kevin Trapp est perçu comme un numéro un bis. Il est déjà tout en haut de la grille salariale et possède un vécu qui parle pour lui. Tous ces éléments sont en sa faveur face au gardien de l’équipe de France Espoirs, pétri de talent certes, et issu du cru, mais encore tendre à certains moments. C’est tout à l’honneur du club de vouloir mettre en avant son jeune portier, et à travers lui son centre de formation, mais on se doute que Trapp n’est pas seulement là pour goûter au banc de touche, et défiler sur les podiums de Louis Vuitton…