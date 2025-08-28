Lille fonce sur un international indonésien

Après les départs de Gabriel Gudmundsson à Leeds United et la fin de contrat d’Ismaily, Lille OSC se cherche un latéral gauche. Si Romain Perraud est l’actuel titulaire depuis son arrivée du Real Betis Balompié, sa doublure est le jeune Vincent Burlet, qui est revenu d’un prêt intéressant du côté du Mans. Cependant, les Dogues aimeraient mettre en place une vraie concurrence pour le poste de titulaire et auraient ciblé Calvin Verdonk selon ESPN.

Le latéral gauche de 28 ans évolue aux Pays-Bas du côté du NEC Nijmegen depuis 3 ans. Formé au Feyenoord où il a connu des prêts au PEC Zwolle, au NEC Nijmegen et à Twente avant d’aller à Famalicao au Portugal, il est également international indonésien depuis juin 2024. Titulaire lors des trois premiers matches de cette saison, le natif de Dordrecht ferait ainsi l’objet d’une offre de 3 millions de la part des Dogues.