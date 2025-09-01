Menu Rechercher
Commenter 73
Info FM Ligue 1

PSG : les détails de l’opération Gianluigi Donnarumma

Par Josué Cassé
Gianluigi Donnarumma, au PSG @Maxppp

L’aventure entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma est terminée. Poussé vers la sortie après l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien va rejoindre Manchester City dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, le PSG va récupérer 30 millions d’euros et des bonus dans l’opération. L’ancien joueur de l’AC Milan va, de son côté, signer un contrat à long terme. Sa visite médicale est prévue dans l’après-midi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (73)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
PSG
Man City
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
PSG Logo Paris Saint-Germain
Man City Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier