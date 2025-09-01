PSG : les détails de l’opération Gianluigi Donnarumma

L’aventure entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma est terminée. Poussé vers la sortie après l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien va rejoindre Manchester City dans les prochaines heures.

Selon les dernières informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, le PSG va récupérer 30 millions d’euros et des bonus dans l’opération. L’ancien joueur de l’AC Milan va, de son côté, signer un contrat à long terme. Sa visite médicale est prévue dans l’après-midi.