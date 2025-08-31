La Juventus a bouclé l’arrivée d’Edon Zhegrova !

Le feuilleton Zhegrova va enfin prendre fin. Alors que l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà mis la main sur Arthur Vermeeren, potentiellement pour pallier le départ d’Adrien Rabiot, et attendent prochainement l’arrivée d’Emerson (West Ham) avant la fin du mercato, lundi soir, le dossier Edon Zhegrova a complètement basculé ces dernières heures. Priorité de l’OM et déjà d’accord avec le club phocéen, comme l’avait lui-même confirmé Olivier Létang, le président de Lille, le Kosovar de 26 ans devrait bien quitter le LOSC, mais pas pour rejoindre la Canebière.

La suite après cette publicité

«J’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole. Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer», assurait le président des Dogues, après la large victoire à Lorient samedi (7-1), où Zhegrova n’avait d’ailleurs pas été convoqué.

La suite après cette publicité

Un transfert à plus de 20 M€

Comme nous l’avions récemment révélé, les Phocéens ont pourtant formulé une première offre au LOSC ces dernières heures, mais un autre club est également passé à l’action : la Juventus. Nous vous expliquions aussi que l’agent de l’attaquant lillois, qui n’a jamais rompu le contact avec la Vieille Dame, pousse de son côté pour faire avancer la Juve, qui tient également un accord avec lui. D’après les informations de Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre le joueur et la Vieille Dame et, dernièrement, le LOSC s’est aussi mis d’accord avec les Bianconeri pour un transfert à hauteur d’un peu plus de 20 millions d’euros.

Edon Zhegrova va même s’envoler et devrait être à Turin d’ici ce soir pour passer sa visite médicale, avant de signer son contrat et devenir un nouvel élément fort de l’attaque d’Igor Tudor. De plus, la Juventus est également à un pas de sceller le départ de Nico Gonzalez vers l’Atlético de Madrid, ce qui était nécessaire pour pouvoir finaliser l’arrivée du Kosovar. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui va devoir trouver d’autres pistes dans ces dernières heures du mercato avant lundi soir, 20 heures.