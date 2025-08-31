La Juventus veut devancer l’OM pour Edon Zhegrova

«S’il sera lillois ? j’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole. Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer.» Olivier Letang n’y a pas été de main morte au micro de BeIN Sports samedi concernant l’avenir Edon Zhegrova. Mais la réalité est bien différente et c’est un jeu de poker menteur et une guerre d’ego qui s’est installé entre la direction lilloise et son homologue marseillaise.

Si le président du club nordiste a confirmé notre information sur le fait que le joueur était venu lui confier son souhait de rejoindre, l’OM après s’est mis d’accord avec le club phocéen, le dossier n’avance pas. Il faut dire que les échanges entre les différents protagonistes du dossier sont compliqués et ne favorisent pas l’avancée de l’opération Zhegrova à Marseille.

La Juventus pourrait coiffer l’OM au poteau

Aucune offre marseillaise n’est encore parvenue sur le bureau d’Olivier Letang et le temps presse pour un joueur qui veut absolument quitter le Nord pour jouer la Ligue des Champions. Et si l’OM peut lui permettre de réaliser cet objectif, la Juventus a aussi des arguments à faire valoir. Selon nos informations, l’agent du joueur, qui n’a jamais rompu le contact avec la Vieille Dame, pousse de son côté pour faire avancer la Juve qui de son côté tient également un accord avec le Kosovar qui vient d’obtenir son passeport albanais. Reste que l’emblématique club italien doit faire partir Nico Gonzalez d’ici lundi soir.

Et cela avance bien avec l’Atletico de Madrid pour le départ de l’ailier argentin vers l’Atletico de Madrid. Dès lors, l’accord entre Edon Zhegrova et l’OM pourrait devenir caduc si Marseille ne fait pas d’offre au LOSC, ce qui semble être clairement l’ambition du club turinois qui pourrait devancer sur le fil Marseille pour l’ailier lillois. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives et un nouveau rebondissement n’est pas à exclure. Mais à l’heure où l’on écrit ses lignes, le dossier est totalement relancé.