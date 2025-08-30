Lille : Olivier Létang annonce qu’Edon Zhegrova ne devrait pas rejoindre l’OM

Le dossier Edon Zhegrova (26 ans) n’en finit plus. À quelques heures de la fin du mercato, l’international kosovar, priorité offensive de l’OM, est tombé d’accord avec le club phocéen. Une nouvelle qui avait de quoi surprendre son président Olivier Letang, qui avait d’ailleurs taclé l’OM à l’occasion du tirage au sort de la Ligue Europa. Ce dernier expliquait qu’il n’avait pas été prévenu des discussions entre l’OM et Zhegrova. Un dossier compliqué, alors que l’attaquant de 26 ans ne souhaitait pas prolonger à un an de la fin de son contrat.

Au micro de BeIN Sports après la large victoire du LOSC à Lorient (7-1), Olivier Létang s’est longuement confié sur la situation de son ailier et a annoncé qu’il s’éloignait de l’Olympique de Marseille. «Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant "si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions". On n’a pas eu d’échange sur le sujet», a-t-il lâché, avant de confirmer que son joueur s’était mis d’accord avec l’OM.

Olivier Létang n’exclut pas un départ de Zhegrova

«Le joueur n’est pas dans le groupe, car psychologiquement, on a décidé qu’il n’était pas en capacité de jouer aujourd’hui. Il est arrivé dix minutes avant l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer aujourd’hui. Il nous a dit "j’ai reçu une proposition de l’OM, je suis tombé d’accord avec eux après avoir discuté, j’ai eu l’entraîneur, il me veut". On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c’était possible avant et ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d’aller là-bas, mais aujourd’hui, c’est derrière nous», a ajouté le président des Dogues.

Et si Olivier Létang semble réticent à vendre son attaquant à l’OM, il n’exclut pas un départ de Zhegrova vers un autre club, avant la fin du mercato. «S’il sera lillois ? j’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole. Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer». Les supporters des deux camps sont prévenus…