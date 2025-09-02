Strasbourg se débarrasse d’une recrue de Chelsea 34 jours après l’avoir recrutée !

Le mercato de Strasbourg va entrer dans l’histoire de la Ligue 1. Grâce à la puissance du groupe BlueCo, notamment Chelsea, les Alsaciens ont déjà enrôlé une quinzaine de nouveaux joueurs cet été, n’hésitant pas à mettre la main à la poche pour enrôler des joueurs du calibre de Joaquin Panichelli (16,5 M€) ou Mathis Amougou (14,5 M€). Dernièrement, ils ont bouclé une 18e arrivée depuis le début de mercato puisque l’expérimenté latéral anglais, Ben Chilwell, a rejoint les Alsaciens sur le gong.

Et avec toutes ses arrivées, Liam Rosenior peut avoir une sacrée migraine. Forcément, tous les joueurs recrutés ne pourront avoir le temps de jeu qu’ils souhaitent en Ligue 1. Mais le cas d’Ishé Samuels-Smith est bien différent. Arrivé en tant que dixième recrue strasbourgeoise de l’été, l’arrière gauche de 19 ans avait été officialisé il y a 34 jours seulement dans le cadre d’un transfert permanent. Mais aujourd’hui, un nouveau micmac de BlueCo a vu Ishé Samuels-Smith partir de Strasbourg un mois après son arrivée !

Un mois, et puis s’en va

«Le Racing annonce le départ d’Ishé Samuels-Smith, qui retourne à Chelsea. L’ensemble du Racing remercie Ishé pour son engagement durant son passage au club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière», indique un court communiqué du club alsacien. Sans avoir pu jouer la moindre minute de jeu en Ligue 1, l’international anglais U19 est donc retourné à Chelsea dans les dernières heures du mercato, lui qui avait été enrôlé pour 7,5 millions d’euros.

Et ce matin, son été agité a encore évolué. En effet, il a été prêté par Chelsea à Swansea, pensionnaire de Championship. «Swansea City a finalisé la signature du défenseur Ishé Samuels-Smith en prêt de Chelsea pour le reste de la saison 2025-26, sous réserve de l’autorisation internationale. Le joueur de 19 ans assurera la couverture du côté gauche de la défense et portera le maillot numéro 16 des Swans», indique le club de deuxième division. Un mouvement complètement fou et une recrue en moins pour Strasbourg.