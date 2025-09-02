Menu Rechercher
Commenter 5
Bundesliga

Bayer Leverkusen : l’arrivée de Lucas Vázquez a scellé le sort d’Erik ten Hag

Par André Martins
1 min.
Erik ten Hag @Maxppp

Limogé lundi matin après une défaite et un nul en Bundesliga, Erik ten Hag n’est resté que deux mois à la tête du Bayer Leverkusen. Ce licenciement a grandement surpris l’entraîneur néerlandais, bien que la direction du club estimait depuis plusieurs semaines que le projet allait droit dans le mur. Selon le quotidien Bild, le recrutement de l’ancien Madrilène Lucas Vázquez, réalisé dans le dos de Ten Hag, a constitué un point de rupture définitif dans la relation entre les deux parties. L’ancien coach de Manchester United n’a rencontré le joueur que plusieurs jours après la signature de son contrat, signe que la direction du champion d’Allemagne 2024 ne lui faisait plus confiance.

La suite après cette publicité

Ce limogeage express aura également un coût important pour Leverkusen. Ten Hag, sous contrat jusqu’en 2027, percevra environ six millions d’euros, entre indemnité et salaires déjà versés pour 60 jours de travail, soit une moyenne de 100 000 euros par jour. Malgré cette dépense colossale, Leverkusen a préféré mettre fin immédiatement à un projet jugé voué à l’échec, plutôt que de prolonger l’instabilité. L’ancien technicien du RB Leipzig, Marco Rose, figure parmi les noms évoqués pour remplacer Ten Hag.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Leverkusen
Erik ten Hag
Lucas Vázquez

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Erik ten Hag Erik ten Hag
Lucas Vázquez Lucas Vázquez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier