Bayer Leverkusen : l’arrivée de Lucas Vázquez a scellé le sort d’Erik ten Hag

Limogé lundi matin après une défaite et un nul en Bundesliga, Erik ten Hag n’est resté que deux mois à la tête du Bayer Leverkusen. Ce licenciement a grandement surpris l’entraîneur néerlandais, bien que la direction du club estimait depuis plusieurs semaines que le projet allait droit dans le mur. Selon le quotidien Bild, le recrutement de l’ancien Madrilène Lucas Vázquez, réalisé dans le dos de Ten Hag, a constitué un point de rupture définitif dans la relation entre les deux parties. L’ancien coach de Manchester United n’a rencontré le joueur que plusieurs jours après la signature de son contrat, signe que la direction du champion d’Allemagne 2024 ne lui faisait plus confiance.

Ce limogeage express aura également un coût important pour Leverkusen. Ten Hag, sous contrat jusqu’en 2027, percevra environ six millions d’euros, entre indemnité et salaires déjà versés pour 60 jours de travail, soit une moyenne de 100 000 euros par jour. Malgré cette dépense colossale, Leverkusen a préféré mettre fin immédiatement à un projet jugé voué à l’échec, plutôt que de prolonger l’instabilité. L’ancien technicien du RB Leipzig, Marco Rose, figure parmi les noms évoqués pour remplacer Ten Hag.