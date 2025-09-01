Bundesliga
Le Bayer Leverkusen vire Erik ten Hag
Après Manchester United, Erik ten Hag ajoute un flop supplémentaire à sa carrière. Arrivé cet été pour prendre la suite de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, le coach néerlandais vient d’être licencié par le Werkself.
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 12:00
Bayer 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.Voir sur X
#Bayer04 | #Werkself | #tenHag
#Bayer04 | #Werkself | #tenHag
Auteur d’une préparation calamiteuse et débutant l’exercice avec un seul point en deux matches, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a été prié de faire ses bagages.
