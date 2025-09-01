Menu Rechercher
Commenter 47
Le Bayer Leverkusen vire Erik ten Hag

Par Aurélien Macedo
1 min.
Erik ten Hag @Maxppp

Après Manchester United, Erik ten Hag ajoute un flop supplémentaire à sa carrière. Arrivé cet été pour prendre la suite de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, le coach néerlandais vient d’être licencié par le Werkself.

Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Erik ten Hag getrennt. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.

#Bayer04 | #Werkself | #tenHag
Auteur d’une préparation calamiteuse et débutant l’exercice avec un seul point en deux matches, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a été prié de faire ses bagages.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (47)
