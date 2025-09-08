Menu Rechercher
Kasper Hjulmand nommé nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le Bayer Leverkusen a annoncé la nomination de Kasper Hjulmand au poste d’entraîneur principal. Le Danois s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club allemand et succède donc Erik ten Hag, limogé après avoir concédé une défaite et un nul lors des deux premiers matchs de Bundesliga. Sélectionneur de l’équipe nationale danoise entre 2020 et 2024, Kasper Hjulmand a notamment atteint les demi-finales de l’Euro 2020 (défaite contre l’Angleterre) et les huitièmes de finale de l’Euro 2024 (défaite contre l’Allemagne). Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Danemark est sorti dès la phase de groupes. Le technicien de 53 ans compte un seul titre majeur dans sa carrière d’entraîneur : celui de champion du Danemark avec Nordsjælland en 2012.

Bayer 04 Leverkusen
🤝 Kasper Hjulmand unterschreibt als neuer Cheftrainer bei Bayer 04.

Herzlich Willkommen in Leverkusen, Coach! ⚫️🔴
« Bienvenue à Leverkusen, Kasper Hjulmand ! Le Bayer 04 a engagé le Danois de 53 ans comme nouvel entraîneur principal et l’a lié au club par un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027. Bayer04.de vous présente plus en détail Hjulmand, qui a récemment dirigé pendant quatre ans l’équipe nationale danoise et a également déjà exercé comme entraîneur en Bundesliga. Jusqu’à l’été dernier, Kasper Hjulmand — qui parle allemand ainsi qu’un excellent anglais — a été sélectionneur du Danemark pendant quatre ans. Avec un taux de victoires de 60 %, il est le sélectionneur le plus performant de l’histoire du pays », indique le communiqué du Bayer.

