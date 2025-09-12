OL : Ghezzal, Satriano, l’arrivée d’un 9 en joker… la grosse mise au point de Paulo Fonseca !

Avec trois victoires en autant de rencontres, et surtout aucun but encaissé, l’OL démarre sa saison à grande vitesse. Ces derniers jours, le club rhodanien a encore pu enregistrer une arrivée d’expérience : celle de Rachid Ghezzal, de retour dans son club formateur huit ans après son départ pour Monaco. S’il devrait être amené à endosser un rôle de grand frère dans le vestiaire, avec une reconversion à la clé, le gaucher de 33 ans a aussi l’ambition d’aider son équipe sur le terrain.

D’après Paulo Fonseca, l’Algérien est arrivé dans de bonnes dispositions physiques, lui qui était libre depuis la fin de son contrat à Rizespor : «il est bien physiquement, il a besoin de faire plus d’entraînements, il sera dans le groupe mais ne commencera pas. Il est prêt à aider l’équipe, a confié le Portugais ce vendredi en conférence de presse. C’est un joueur avec beaucoup d’expérience, qui prend de bonnes décisions, j’aime beaucoup. Il peut apporter toute son expérience. Je vois que c’est un grand professionnel, une bonne personne, et qu’il connaît déjà des joueurs ici.»

Fonseca se prépare à jouer sans 9

Avec le départ "surprise" de Georges Mikautadze en fin de mercato, Paulo Fonseca va devoir trouver des alternatives au poste de numéro 9. Martin Satriano est arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de Lens, mais après une saison quasi blanche marquée par une grave blessure. Difficile de l’imaginer enfiler ce costume de titulaire même si Fonseca apprécie son profil : «il avait un petit problème pendant la semaine, mais aujourd’hui il est prêt pour l’équipe. C’est un joueur fixe, fort dans la surface, il est différent de Georges. Je pense que c’est un bon attaquant qui connaît bien notre championnat».

Hier, le Directeur Général lyonnais, Michael Gerlinger, avait laissé planer le doute sur l’arrivée d’un dernier renfort au poste de 9, en utilisant la carte de "joker". «Un joker comme Maupay ? On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix», avait confié l’Allemand dans l’After. Mais Paulo Fonseca ne veut pas se perdre en conjecture : il est prêt à jouer sans véritable attaquant de métier. «Je suis satisfait, le département recrutement a fait le nécessaire pour les joueurs dont j’ai besoin. Un système sans 9 ? Nous avons différentes possibilités. L’équipe est préparée à jouer sans attaquant. La dynamique du groupe nous permet de jouer avec ou sans. N’oublions pas que l’équipe qui a gagné la Ligue des champions et la Liga a disputé toute la saison sans véritable attaquant.» À bon entendeur.