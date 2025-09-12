Menu Rechercher
Lille : Olivier Létang a eu des discussions lunaires avec certains joueurs

Par Matthieu Margueritte
Olivier Létang et Bruno Genesio @Maxppp

Présent face aux médias pour faire le point sur l’actualité du LOSC, Olivier Létang a été relancé sur l’avenir de Bruno Genesio. Sous contrat jusqu’en 2026, le technicien sera-t-il prolongé ? Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais cette question a été l’occasion pour Létang de révéler qu’il avait eu des discussions lunaires cet été avec ses joueurs.

« On n’en a pas parlé. Ça fait partie des discussions qu’on peut avoir en fonction des envies des uns et des autres. Je vais pouvoir écrire un bouquin. Cet été, j’ai eu le top 5 des discussions les plus lunaires. Voir des joueurs 4 fois par semaine pour leur dire qu’ils ne partiraient pas. Je ne donnerai pas leur nom. Ce qui nous intéresse, c’est de performer », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
