Lamine Yamal a failli rejoindre le Bayern Munich

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal (à gauche) et Pau Cubarsí (à droite) sortent du prestigieux centre de formation du FC Barcelone : la Masia. @Maxppp

En 2022, le Bayern Munich a activement tenté de recruter Lamine Yamal selon le journal allemand Bild. À cette époque, Salihamidzic, alors directeur sportif du club bavarois, s’était rendu en Espagne pour rencontrer Ivan de la Peña dans le but de convaincre le jeune joueur de rejoindre l’Allemagne aux côtés de Gavi. Le Bayern ne pouvait pas le faire venir avant 2023, mais avait tenté de séduire la famille de Lamine Yamal en proposant un déménagement anticipé à ses 16 ans, assorti d’une indemnité de 5 millions d’euros.

Cependant, l’opération a été interrompue lorsque Jorge Mendes est intervenu et a acquis les droits du joueur, rompant tout accord avec le Bayern. Yamal, qui avait déjà fait ses débuts avec le Barça avant ses 16 ans, a alors réalisé l’opportunité unique qui s’offrait à lui au sein du club catalan. Cette étape a marqué un tournant décisif dans sa jeune carrière, le poussant à privilégier la continuité au Barça plutôt qu’un départ précipité vers l’Allemagne. Désormais, il fait partie des grands favoris pour le Ballon d’Or 2025, qui aura lieu le 22 septembre prochain.

Pub. le - MAJ le
Bundesliga
Bayern Munich
Barcelone
Gavi
Lamine Yamal

