Le Qatar veut mettre la main sur le nouveau Lamine Yamal

Dans le sillage de la Saudi Pro League, le championnat du Qatar travaille également pour attirer des stars du football dans son championnat. Ainsi, Marco Verratti, Joselu et dernièrement Presnel Kimpembe ont posé leurs valises dans le Golfe. Malgré ces recrutements intéressants, les dirigeants qataris en veulent plus. Dans un entretien accordé à Marca, Ahmad Abbassi, directeur exécutif des compétitions et du développement du football au Qatar, a expliqué qu’il souhaitait recruter un jeune talent du calibre de Lamine Yamal à l’avenir.

«Bien sûr, nous devons recruter de bons joueurs expérimentés, mais la notoriété ne suffit pas. Nous voulons Joselu, Verratti, Draxler, Sarabia et d’autres en fin de carrière ; ensuite, nous voulons de jeunes joueurs avec le potentiel de devenir des stars rapidement et qui, dans les meilleures conditions et avec un entraînement avec des stars comme Álvaro Djaló ou Rodri Sánchez, pourront devenir des stars à l’avenir ; et le troisième type de joueurs que nous recherchons sont des talents qui arrivent jeunes au Qatar, à 19 ou 20 ans. C’est ainsi que nous rendrons le championnat pérenne et attractif. Idéalement, ce serait quelqu’un qui soit le nouveau Lamine Yamal, un jeune joueur qui est avec nous et qui n’a pas encore fait ses preuves. C’est notre objectif. C’est facile de trouver un Joselu, mais c’est extrêmement difficile de trouver le prochain Lamine.» Voilà qui est dit.