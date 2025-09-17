PSG : Khvicha Kvaratskhelia a endossé le costume de leader offensif !

Pour son entrée en lice dans cette phase de groupes de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé. Dans un Parc des Princes bouillant, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé l’Atalanta (4-0) lors de cette première journée. Marquinhos a rapidement ouvert le score dès la 3e minute, suivi d’un but plein de sang-froid de Khvicha Kvaratskhelia à la 39e. Nuno Mendes a enfoncé le clou au retour des vestiaires (51e) avant que Gonçalo Ramos ne scelle le succès parisien dans le temps additionnel (90e+1). Un scénario idéal qui lance parfaitement la campagne européenne du club de la capitale, tenant du titre de la compétition.

Privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique avait recomposé son trio d’attaque autour de Khvicha Kvaratskhelia, épaulé par Senny Mayulu et Bradley Barcola. Seul rescapé du trio titulaire habituel, le Géorgien a assumé son statut dès les premiers ballons. Très disponible entre les lignes, le natif de Tbilissi a multiplié les appels intérieurs pour déséquilibrer le bloc compact d’Atalanta. Sa récompense est arrivée rapidement avec un but plein de sang-froid à la 39e minute, symbole d’un PSG en confiance et d’un joueur déjà décisif dans les grands rendez-vous européens, même sans ses comparses offensifs habituels.

Une prestation rassurante avec l’hécatombe de blessures

Au-delà de son but, Kvaratskhelia a été le point d’ancrage technique et créatif du PSG tout au long de la rencontre. Sans Doué ni Dembélé pour aimanter les défenses adverses, c’est lui qui a porté la percussion et la créativité, en combinant avec Vitinha et Fabián Ruiz pour créer des décalages. Ses dribbles dans le couloir gauche - trois tentatives réussies sur trois - ont permis à Nuno Mendes de se projeter plus haut et de marquer à la 51e minute. « On est très heureux d’avoir gagné, on a très bien joué. On a fait bien notre travail. Je pense que c’était un très beau match. (Sur son but) Je ne m’en rappelle pas vraiment, il faudrait que je le regarde. Je préfère celui contre Aston Villa la saison dernière. Je trouve que nous progressons, nous travaillons très dur », a-t-il déclaré au micro de Canal+. Il a également distribué 58 passes réussies sur 67, soit 87 % de précision dont 4 passes clés, ainsi que 3 centres dont 2 réussis pour alimenter ses coéquipiers. Ce travail d’aspiration et de fixation a offert des espaces à Barcola et Mayulu, qui ont pu exister davantage au fil du match. Cette prestation confirme que Kvaratskhelia s’impose comme l’une des têtes d’affiche du projet offensif parisien version Luis Enrique. Sa complémentarité avec les milieux et les latéraux a fait la différence contre une Atalanta trop prudente.

Très impliqué dans les duels (7 duels au sol dont 6 remportés) et précis même dans les passes longues (2 tentées, 1 réussie), l’ancien joueur de Naples a donné du liant et du volume au jeu parisien. Avec le quatrième but signé Gonçalo Ramos dans le temps additionnel, le PSG a envoyé un message fort à l’Europe : même diminué offensivement, il reste capable d’imposer son rythme et son intensité. La suite de la phase de ligue s’annonce prometteuse pour les Parisiens, avec un Kvaratskhelia en pleine confiance et de plus en plus central dans les plans du coach espagnol. Dans un contexte d’hécatombe de blessures, cette copie flamboyante de Kvara sonne comme un signal rassurant pour le PSG. Luis Enrique a pu constater que son équipe restait compétitive et créative malgré un effectif amoindri. Ce 4-0 idéal lance parfaitement la campagne continentale, tout en offrant une dose de confiance bienvenue avant le premier grand choc de la saison en Ligue 1 : le déplacement au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille dimanche.