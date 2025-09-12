LOSC : Bruno Genesio n’a pas tranché entre Giroud et Igamane

Sur cette fin de mercato estival, le LOSC a réalisé un très joli coup en récupérant le jeune attaquant marocain Hamza Igamane en provenance des Rangers. L’attaquant de 23 ans est en pleine confiance et explose tout sur son passage avec deux buts pour sa première en Ligue 1 et un but (et une passe décisive) lors de la trêve internationale avec le Maroc. De quoi relancer la concurrence en attaque avec Olivier Giroud qui a aussi très bien débuté son aventure lilloise (2 buts en 2 matches). Mais pour Bruno Genesio, avoir le choix est un luxe et il ne s’interdit pas d’associer les deux.

«Je trouve qu’il est indispensable pour un club ambitieux d’avoir deux joueurs compétitifs à ce poste de 9 et pas qu’à ce poste. C’est ce qu’on a depuis la fin du mercato. Les postes sont doublés, voire triplés ce qui peut poser d’autres problèmes, mais on ne va pas se plaindre. C’est un plus pour un coach d’avoir deux joueurs de très haut niveau. Quand on va avoir 20 matches jusqu’à la trêve hivernale, il faudra gérer les temps de jeu et avoir une équipe performante au début de chaque match. Les profils d’Olivier et Hamza sont complémentaires pour évoluer à deux avec Mathias Fernandez-Pardo aussi. C’est intéressant pour combler des absences et pour évoluer dans l’animation d’avoir des joueurs qui peuvent jouer partout. Hamza n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les Rangers. Il a besoin de rythme, de retrouver des sensations physiques. Il a la qualité technique, ce dynamisme qui lui permet d’exprimer toutes ses qualités sur une entrée en jeu ou 60 minutes. Après sur la durée d’un match, ça sera plus compliqué pour lui pour l’instant, mais ça laisse la possibilité de ramener une touche technique sur une entrée en jeu ou sur une heure de jeu. Il pourra débloquer des situations par sa qualité technique dans les petits espaces, sa qualité de remise.»