Man City : Guardiola explique ce qu’il attend de Donnarumma

Critiqué pour la qualité de son jeu au pied durant son passage au PSG, Gianluigi Donnarumma a rejoint un club où l’entraîneur a utilisé un gardien excellant dans ce domaine au cours des dernières années. Une curiosité donc, de découvrir comment Pep Guardiola juge son nouveau portier italien, et ce qu’il attend de lui à Manchester City.

« Je n’exigerais pas de Gigi [Donnarumma] qu’il fasse quelque chose qui le gêne. Nous ne demandons pas à Gigi de faire ce qu’Ederson a fait ; nous parlons du meilleur dans ce domaine. Il ne s’agit pas de dévaloriser l’autre. Ils sont différents. Au final, nous avons le potentiel avec Gigi, avec James (Trafford), nous les utiliserons. Donnarumma est tellement immense. Tellement grand. C’est ce qu’il nous apporte. Il a une présence impressionnante. Nous jouons sur de grandes scènes. Il va encaisser des buts, c’est sûr, mais nous allons tous essayer de l’aider », a lancé Guardiola en conférence de presse.