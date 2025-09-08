Menu Rechercher
Le Bayer Leverkusen a trouvé son nouvel entraîneur !

Par Matthieu Margueritte
Suite au limogeage express d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen se cherchait un nouvel entraîneur. Et si des pistes de renom telles que Raul, Xavi ou Ange Postecoglou ont été citées par les médias, le club allemand s’est finalement tourné vers un profil moins médiatique.

Selon Kicker et Sky Allemagne, l’heureux élu est Kasper Hjulmand. Agé de 53 ans, le Scandinave a été le sélectionneur national du Danemark entre 2020 et 2024. Libre depuis un peu plus d’un an, Hjulmand va vivre sa deuxième expérience en Allemagne après un bref passage à Mayence entre 2014 et 2015.

Pub. le - MAJ le
