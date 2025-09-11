Andy Delort explique pourquoi il va jouer en Régional 2

À 33 ans, Andy Delort a décidé de faire un choix fort de sens : revenir à l’AC Ajaccio, aujourd’hui plongé en Régional 2 après de lourds problèmes financiers. L’attaquant, qui avait porté les couleurs corses entre 2010 et 2013, a annoncé vouloir aider le club de ses débuts à remonter la pente. « Je me dois de rendre ce que le club m’a donné », confie-t-il à L’Équipe, rappelant que c’est à Ajaccio qu’il avait eu la chance de découvrir le monde professionnel. Très attaché à la ville et à ses supporters, Andy Delort assume un retour marqué par l’émotion : « pour moi, l’ACA est bien plus qu’un club. »

En rejoignant le projet porté par Anthony Lippini, ancien joueur du club désormais entraîneur, Delort s’inscrit dans une mission claire, qui est donc de faire remonter l’ACA le plus rapidement possible. Le but est de redonner une place au club corse dans le paysage professionnel, malgré les enquêtes judiciaires en cours qui ont plongé l’institution dans la tourmente. Mais Delort ne veut retenir que l’essentiel : « si nous arrivons à faire remonter l’ACA, dans cinq ans ou même dix ans, nous pourrons alors dire : nous y étions à la base », affirme-t-il, déterminé à transformer ce défi en une aventure humaine et sportive inoubliable.