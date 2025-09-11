Ethan Mbappé dévoile sa différence avec Kylian Mbappé

Désormais joueur de Lille, Ethan Mbappé poursuit sa carrière tout doucement. Le milieu de terrain de 18 ans, qui grandit dans l’ombre de son frère Kylian Mbappé, essaye de faire son trou. La saison dernière, il a disputé 14 matches avec le club nordiste et montré de bonnes dispositions. Dans un entretien pour L’Équipe, le petit frère est revenu sur sa relation avec son aîné Kylian Mbappé. Et il a admis qu’ils avaient un rapport au football différent.

« Le foot, de mon côté, je l’ai commencé à 4, 5 ans, mais c’était plus comme un loisir. Je venais, je jouais, mes frères jouaient, mon père était l’entraîneur… C’était du plaisir. Je ne disais pas, à 4 ans : "Je vais devenir footballeur." Kylian, à 4 ans, il voulait être Cristiano, gagner la Ligue des champions. On avait deux mentalités différentes», a-t-il confié.