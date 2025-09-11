Real Madrid : coup de théâtre dans l’affaire Raul Asencio

Raul Asencio devait incarner le renouveau de la défense du Real Madrid. Lancé dans le grand bain la saison dernière, le jeune joueur de 22 ans s’est rapidement distingué par sa capacité à assurer le grand saut entre la Castilla et l’équipe première. Mieux, son style agressif et technique lui avait permis d’être comparé à une légende de la Casa Blanca, Sergio Ramos. Depuis, Asencio déchante.

Sur le plan sportif, il a vu Dean Huijsen arriver cet été dans la capitale espagnole. L’ancien pensionnaire de Bournemouth a immédiatement été installé dans la peau d’un titulaire. Asencio a eu l’occasion de prendre la place qui restait à ses côtés, mais il s’est complètement raté lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Depuis, Huijsen lui a piqué sa place en équipe d’Espagne et il a vu Eder Militão et Antonio Rüdiger le reléguer au quatrième choix dans la hiérarchie des centraux.

Une plainte en moins contre Asencio

En plus de ça, Asencio doit gérer depuis plusieurs mois la fameuse affaire des vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure. Impliqué avec trois anciens coéquipiers de la Castilla, Asencio avait vu le parquet requérir une peine pouvant aller jusqu’à deux ans et demi de prison contre le Merengue et quatre ans et sept mois de prison pour les autres personnes impliquées dans ce scandale. Mais alors que le verdict est attendu d’ici le début de l’année 2026, la radio Cadena COPE a dévoilé un nouveau rebondissement.

Le journaliste Angel Garcia Muñiz a en effet indiqué : « une des deux victimes a pardonné à Raul Asencio et retire sa plainte. Il s’agit de la plaignante majeure, qui a 18 ans. Elle dit que cela a été une erreur ponctuelle sans mauvaise intention. Elle lui pardonne. Elle a déclaré : « j’accepte les excuses de manière libre et volontaire et j’accepte le pardon. Je ne veux pas qu’il soit puni pénalement. » De son côté, Asencio reconnaît qu’il a commis une erreur et a réparé les dommages. En revanche, cette victime a maintenu sa plainte contre les trois autres accusés ». Il convient toutefois de préciser que la victime mineure, âgée de 16 ans, n’a toujours pas retiré sa plainte.