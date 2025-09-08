Real Madrid : Raúl Asencio est porté disparu !

Raúl Asencio, né en 2003 à Tenerife, a rejoint le Real Madrid très jeune avant de se révéler au grand public lors de la saison 2024-2025. Promu en équipe première, il s’est rapidement imposé comme une option fiable pour Carlo Ancelotti, disputant 23 matchs de Liga – dont 18 en tant que titulaire – et quelques rencontres européennes. Son style de jeu, comparé à celui de Sergio Ramos, a séduit autant par sa puissance que par sa maturité balle au pied. Sa première convocation avec la sélection espagnole en mars dernier pour la Ligue des Nations laissait alors entrevoir un avenir radieux, aussi bien en club qu’en sélection.

Une affaire judiciaire qui plombe son image

Oui mais voilà, l’étoile montante du football espagnol s’est retrouvée éclipsée par une triste affaire judiciaire. Depuis septembre 2023, Asencio est ainsi mis en examen pour son rôle présumé dans la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure. L’enquête, qui concerne également trois anciens coéquipiers du Castilla, s’est même intensifiée. En mai 2025, le juge en charge de l’affaire a décidé de ne pas le poursuivre pour l’enregistrement des vidéos – faute de preuves – mais a maintenu les charges pour diffusion de contenu sexuel sans consentement et utilisation de mineurs à des fins pornographiques.

De son côté, le parquet a requis une peine de quatre ans de prison, ainsi qu’une amende et des indemnisations s’élevant à près de 58 000 euros. Si une décision finale est désormais attendue début 2026, Raúl Asencio se retrouve lui plus que jamais dans le flou. Sportivement, le numéro 17 des Merengues a ainsi vécu une fin de saison dernière plus que compliquée, à commencer par son rendement lors de la Coupe du Monde des clubs. Un penalty concédé contre Al-Hilal, une expulsion face à Pachuca, une prestation décevante face au PSG et le droitier d’1m84 se retrouvait logiquement au coeur des critiques…

Un rôle amoindri au Real Madrid et inexistant avec la Roja

Coupable désigné de l’élimination précoce des Madrilènes lors de ce nouveau tournoi, Asencio, qui n’a pas participé à la moindre rencontre de Liga depuis la reprise, a finalement perdu du terrain dans la hiérarchie défensive. Eder Militão, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen, la nouvelle recrue merengue, lui sont désormais préférés, et ce malgré une récente prolongation jusqu’en 2031 et une clause libératoire d’un milliard d’euros. En perte d’influence sous les ordres de Xabi Alonso, le natif de Las Palmas de Gran Canaria voit donc son statut de titulaire largement remis en cause. Une situation tout aussi délicate en sélection. En effet, si la Roja continue d’impressionner tout son monde, Asencio reste lui à quai.

Bien qu’il ait été convoqué une fois en mars 2025, le Madrilène n’a finalement jamais foulé la pelouse avec l’équipe A. Depuis, il n’a plus été rappelé par le sélectionneur, Luis de la Fuente, ce dernier préférant sans doute attendre que l’affaire judiciaire soit éclaircie avant d’envisager de l’intégrer dans un groupe en reconstruction. Un déclassement inquiétant pour celui qui incarnait il y a encore six mois l’une des plus grandes promesses du Real Madrid. Une chose est sûre, si son potentiel reste intact, que sa marge de progression est réelle et que le Real Madrid continue de le protéger, Asencio n’a, aujourd’hui, plus le droit à l’erreur. Sa saison 2025-2026 pourrait, à ce titre, être celle de la rédemption, sinon celle de la bascule…