Officiel Pro League

Joel Ordóñez prolonge avec le Club Bruges

Par Maxime Barbaud
1 min.
Joel Ordóñez @Maxppp

Longtemps désiré par l’OM cet été pour renforcer sa défense centrale, Joel Ordóñez n’est finalement pas venu à Marseille. Au contraire même puisque deux semaines après la fermeture du marché des transferts, l’Équatorien de 21 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le Club Bruges.

Club Brugge KV
Más. Until 2029. 🔵⚫️
La tension était pourtant montée d’un cran entre le joueur et le club belge, qui ne souhaitait pas le voir partir. La direction marseillaise avait même accepté les conditions de son homologue brugeoise mais celle-ci avait finalement décidé de mettre la barre encore plus haute. Une issue favorable n’a jamais été trouvée, alors qu’Ordóñez avait donné son feu vert pour rejoindre la Ligue 1. L’OM s’éloigne encore un peu plus.

Pro League
Club Bruges
Joel Ordóñez

