Mercato : le Club Bruges joue un double jeu avec l’OM pour Joel Ordonez

À moins de 4 jours de la fin du mercato, l’OM s’active pour boucler ses derniers transferts, notamment en défense. Comme nous vous l’avons révélé ce matin, Mehdi Benatia a relancé la piste Nayef Aguerd, le très expérimenté défenseur central international marocain de West Ham passé par Rennes. Un dossier travaillé en parallèle de celui de Joel Ordonez, autre cible défensive prioritaire, érigé par le club phocéen pour ce mercato estival.

Deux dossiers indépendants qui prouvent la volonté marseillaise de bâtir un socle défensif en béton armé, notamment en vue des nombreuses échéances marseillaises à venir, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions avec des affrontements à venir face à Liverpool ou encore le Real Madrid. Mais le dossier du prometteur roc défensif équatorien du Club Bruges est semée d’embûches. Depuis un bon mois, l’OM se bat pour tenter d’arracher sa signature.

Le Club Bruges change le prix de Joel Ordonez

Le joueur, quant à lui, refuse de s’entraîner et n’a pas joué avec la formation belge depuis le 27 juillet dernier. Pour Ordonez, c’est Marseille et uniquement Marseille. Ces dernières heures, une nouvelle réunion a eu lieu entre les deux clubs pour tenter de trouver une issue favorable à l’opération. Pour ce faire, le club phocéen a répondu à toutes les conditions fixées par le Club Bruges, que ce soit au niveau du montant de l’opération, que des conditions de règlement.

Mais contre toute attente, le futur adversaire… de l’OM en Champions League a décidé au dernier moment de changer les termes de l’opération. Selon Bruges, l’irruption à venir du club saoudien d’Al Hilal avec une possible offre de 45 M€ change tout, y compris le montant demandé à l’OM qui s’élève maintenant à 35 M€. Un double jeu qui a provoqué aussi bien la colère du club français que de Joel Ordonez lui-même… À suivre.