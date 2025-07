L’OM en pleines négociations pour Joel Ordonez !

L’Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato d’envergure, afin de donner à Roberto De Zerbi la meilleure équipe possible pour affronter la saison qui arrive, avec la Ligue des Champions en prime. Ce sont déjà 5 joueurs qui sont arrivés, avec Egan-Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Pour les deux derniers, il faut encore attendre la validation de la visite médicale et ce sera bon.

La suite après cette publicité

La priorité est fixée depuis sur le renforcement du poste de défenseur central, objectif clairement visé par la direction olympienne. De nombreux dossiers ont été travaillés ces dernières semaines, de Aguerd à Kiwior en passant par Laporte. Mais depuis hier, c’est un nom qui est ressorti clairement, et pas n’importe lequel, celui de Joel Ordonez. Le défenseur central du Club Bruges, recruté contre 4 M€ en 2022, s’est définitivement imposé dans l’équipe type et a même glané ses galons d’international équatorien, aux côtés d’un certain Willian Pacho, joueur du PSG.

L’OM négocie, la barre des 30 M€ atteinte ?

D’ailleurs, le PSG avait coché son nom, au mois de mai dernier, comme un possible ajout pour sa défense centrale. C’est dire si Ordonez a su se faire remarquer ces derniers mois. Mais c’est bien l’OM qui négocie aujourd’hui pour sa venue. Selon les informations du Nieuwsblad, que nous pouvons vous confirmer, l’état-major olympien a bien débuté les discussions avec le club belge pour un transfert. Cela s’annonce compliqué car Bruges en attend au moins 30 M€.

La suite après cette publicité

Le joueur est lui ouvert à un départ et des discussions ont également lieu avec son entourage. Selon Het Laatste Nieuws, Ordonez n’aurait pas participé à l’entraînement collectif, en raison d’une douleur aux ischio-jambiers, qui pourrait aussi cacher son désir de rallier Marseille. Après les 35 M€ déboursés pour Paixao, l’OM est donc en course pour arracher un nouveau défenseur dans les mêmes tarifs. Preuve de l’ambition sportive et des moyens financiers mis dans cette saison 2025-2026.