Le nouvel Arsenal impressionne la presse anglaise, le Barça veut prolonger un ancien indésirable

Victor Gyokeres et Arsenal salués outre-manche

Opposés à Bilbao pour leur dernier match de préparation, les Gunners ont rendu une très belle copie. Une victoire 3-0 nette et sans bavure à domicile qui a vu leur nouvelle recrue star ouvrir son compteur pour Arsenal : Viktor Gyökeres. Le buteur suédois est à l’honneur pour le Sunday Express, son association avec Bukayo Saka et ce qu’il a apporté dans le jeu promettent beaucoup pour cette saison de Premier League. Un but de pur buteur, avec une course croisée pour prendre le dessus sur son défenseur et placer une tête décroisée, sur un centre d’une autre recrue, Martin Zubimendi. “Les achats de Berta victorieux” ajoute le quotidien anglais, qui indique aussi que la priorité pour le directeur sportif est de se concentrer sur les départs, avant peut-être de foncer sur une dernière piste.

Le Barça veut garder Christensen

Au Barça, on se prépare pour le trophée Gamper avec curiosité selon Mundo Deportivo. Le retour à domicile devant les fans va être l’occasion d’observer les nouvelles recrues. Chez les Blaugrana, on réfléchit même à prolonger un joueur qui était poussé vers la sortie, Andreas Christensen. Avec le départ d’Inigo Martinez en Arabie Saoudite, le secteur défensif manque de garanties et le FC Barcelone verrait d’un bon œil de conserver un peu plus longtemps le danois, en fin de contrat en juin 2026.

L’OM a convaincu face à Aston Villa

À Marseille, on est fin prêt pour la Ligue 1, c’est en tout cas ce qu’avance La Provence en une de son édition du jour. Au lendemain de la victoire convaincante 3-1 face à Aston Villa, quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, les Olympiens ont remporté un beau match 3-1 devant leur public. De quoi se rassurer à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Un but de Mason Greenwood et un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang ont suffi pour terrasser les anglais.