Newcastle : gros ultimatum pour Alexander Isak

C’est certainement le grand feuilleton de ce mercato. Alexander Isak souhaite quitter Newcastle, mais les Magpies veulent recevoir une grosse somme. Les 138 M€, plus bonus, proposés par Liverpool n’ont pas été suffisants. D’autant que les Toons galèrent pour trouver son remplaçant. Ils essuient les échecs, le dernier en date étant celui de Benjamin Sesko, qui a filé du côté de Manchester United qui ne joue même pas de Coupe d’Europe. Ce lundi, Sky Sports a fait un point sur sa situation, via le journaliste Keith Downie.

« Cela devient une situation un peu toxique, ce n’est pas ce que Newcastle souhaite avant la nouvelle saison. Eddie Howe dit qu’il ne voit pas cela changer avant le voyage à Villa Park le week-end prochain. Je ne pense pas que nous verrons quelque chose de définitif à cette situation avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Liverpool a fait une offre qui a été catégoriquement rejetée, et Newcastle ne lui permettra de partir que s’ils reçoivent une offre énorme qu’ils ne peuvent pas refuser - et alors, seulement s’ils peuvent trouver un remplaçant. J’ai l’impression que les options pour Newcastle sont très minces après avoir raté Benjamin Sesko, donc je pense qu’au fil des jours, il devient de plus en plus probable qu’Isak reste un joueur de Newcastle pendant cette fenêtre. Beaucoup de ponts vont devoir être réparés, car les supporters de Newcastle ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont vu du comportement d’Isak au cours des deux dernières semaines.» Le Chronicle confirme que Newcastle a de nouveau posé un ultimatum à Isak : soit il reçoit une offre impossible à refuser, soit il reste. Le message est clair.