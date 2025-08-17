Menu Rechercher
Liga : l’Atlético de Madrid rate sa rentrée des classes à l’Espanyol

Espanyol 2-1 Atlético

L’Atlético de Madrid a connu une entrée en matière cauchemardesque en Liga, battu (2-1) sur la pelouse de l’Espanyol. Pourtant lancés par un superbe coup franc direct de Julián Álvarez à la 37e minute, les Colchoneros ont complètement perdu le fil en seconde période. La défense, habituellement solide, a craqué d’abord sur l’égalisation de Miguel Rubio (73e), avant que Pere Milla n’offre la victoire aux Catalans à la 84e, concluant une remontada inattendue.

Ce revers a des allures de coup de tonnerre pour l’Atlético, pris de vitesse et sanctionné par son manque de maîtrise. Considérée comme l’une des équipes candidates au titre, la formation de Diego Simeone démarre la saison par une défaite cinglante et surprenante, symbole d’un faux départ inquiétant. À l’inverse, l’Espanyol signe un succès de prestige qui donne déjà le ton à sa saison

