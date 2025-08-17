Arsenal : la première très compliquée de Viktor Gyökeres en Premier League

Que retenir de la première officielle de Viktor Gyökeres sous le maillot d’Arsenal ? A priori, pas grand-chose, et le joueur lui-même aura sûrement vite envie de switcher sur la réception de Leeds, samedi prochain, à l’Emirates Stadium. On ne s’aventurera pas à écrire des choses définitives sur des situations très provisoires, mais l’attaquant suédois a vécu une première pénible au Théâtre des Rêves malgré le succès des siens (0-1), incapable de décoller.

La suite après cette publicité

Il faut dire que Matthijs de Ligt et Leny Yoro lui ont aussi mené la vie dure en lui livrant un duel de tous les instants, du coup d’envoi jusqu’à sa sortie dans l’anonymat à l’heure de jeu. En le remplaçant en même temps que Martinelli, Arteta lui a aussi rendu service, conscient qu’il n’avait sûrement pas encore 90 minutes dans les guiboles, en tout cas pas 90 minutes de Premier League. Mais l’Espagnol se voulait optimiste après le match : Gyökeres a fait beaucoup de très bonnes choses, je suis content. On sent sur notre pressing haut et dans le rythme qu’on impose, qu’il y a encore des points à améliorer. Mais venir à Manchester United et remporter une victoire dès le premier match, c’est un très bon début », relevait-il.

La suite après cette publicité

Une première décevante mais il y en aura d’autres

Forcément, on ne s’attendait pas non plus à voir débarquer un 9 participatif à la façon d’un Karim Benzema, mais à l’exception des fans de Manchester United, tout le monde aurait certainement aimé voir le Suédois dans son habitat naturel, la surface de réparation, là où il est promis à faire le plus mal. Mais même dans cette zone, Gyökeres n’a pas été servi. L’avant-centre de 26 ans a manqué de billes, et il a souvent dû se contenter de ballons difficiles à négocier. La domination territoriale de Manchester United n’a pas non plus aidé, il faut dire, pendant que son équipe peinait à ressortir proprement le ballon.

S’il a fait preuve de volonté en s’époumonant dans les pressings en première période sur Bayindir ou Maguire, Gyökeres est finalement ressorti de cette rencontre avec une fiche de stats assez pauvre : 0 but, à peine a-t-il eu l’occasion de tirer au but (0 tir en 60 minutes), 0 dribble, 21 ballons touchés, 44% de taux de passes réussies, et 3 duels gagnés sur 13. Ce ne sont évidemment pas les standards des meilleurs buteurs de Premier League, mais Gyökeres aura l’occasion de se racheter une conduite dès le week-end prochain. Pour montrer qu’il mérite bien son rond de serviette à cette table.