Premier League : un Manchester United malheureux s’incline face à Arsenal

La saison passée, Manchester United a vécu un cauchemar. Après la fin de mandat catastrophique d’Erik Ten Hag, les Mancuniens ont décidé de miser sur Ruben Amorim en novembre dernier. Un choix qui ne s’est pas encore avéré fructueux. Malgré des idées de jeu intéressantes, le tacticien portugais n’a pas pu éviter le marasme en championnat. Et malgré un parcours jusqu’en finale de la Ligue Europa, les pensionnaires d’Old Trafford ont terminé à une triste quinzième place en Premier League. Un bilan dramatique qui a forcément poussé les dirigeants mancuniens à investir en masse cet été. Désireux de renforcer son attaque, United a cassé sa tirelire pour attirer Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Des achats onéreux qui allaient être mis dans le grand bain ce dimanche après-midi. Dans un Old Trafford exigeant envers son équipe, absente de toutes compétitions européennes cette saison, Mbeumo et Cunha étaient alignés d’entrée par Amorim lors du choc face à Arsenal.

La suite après cette publicité

Le coach portugais allait retrouver Viktor Gyokeres. La recrue phare de l’été des Gunners était titulaire à la pointe de l’attaque londonienne. Ainsi, tous les éléments étaient présents pour assister à une grande rencontre de football. D’entrée, Manchester United a mis une intensité folle dans cette rencontre. Prenant légèrement le dessus face à l’escouade de Mikel Arteta, United s’est procuré les premières opportunités de la rencontre. Avec un Mbeumo en jambes, les Red Devils ont donc cherché la faille. Pourtant, l’ouverture du score est venue de l’autre côté. Contre le cours du jeu, Arsenal a trouvé la faille sur corner, comme si souvent l’an dernier. Une ouverture du score offerte par Altay Bayindir, gardien titulaire du jour à United en l’absence d’André Onana. Sur ce coup de pied de coin anodin, le portier turc, légèrement gêné par Saliba, s’est troué et a laissé Riccardo Calafiori finir à bout portant de la tête (0-1, 13e).

La suite après cette publicité

Manchester United a dominé la rencontre sans pouvoir marquer

Malgré ce coup du sort, Manchester United n’a pas abdiqué. Valeureux, à la différence de l’année dernière, les coéquipiers de Luke Shaw ont poussé pour rapidement revenir dans la rencontre. Et avec un Cunha qui monte en puissance et un Mbeumo toujours aussi gênant pour la défense londonienne, les locaux se sont procurés quelques situations dangereuses (33e, 38e). La plus belle opportunité de ce premier acte pour United est venue de la frappe vicieuse de Patrick Dorgu qui s’est écrasée sur le poteau d’un David Raya très solide en première période (30e). Au retour des vestiaires, la dynamique n’a pas changé. Avec beaucoup plus d’envie que la saison précédente, United a continué de pousser pour revenir à hauteur au tableau d’affichage.

Malgré beaucoup d’entrain et sous la ferveur d’Old Trafford, United n’est jamais parvenu à faire la différence dans le dernier geste. Face aux vagues qui ont déferlé face à leur but, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter sur un David Raya des grands jours qui a écœuré les attaquants adverses à travers de nombreuses interventions promptes (57e, 74e). Encore plus dangereux avec l’entrée de Benjamin Sesko qui a sérieusement pesé sur la défense londonienne, Manchester United a poussé jusqu’au bout pour égaliser. Malheureusement pour de séduisants Red Devils ce dimanche, ce but n’est jamais venu. Une défaite néanmoins encourageante tant les Mancuniens ont affiché un visage radieux qui dénote forcément avec leur apathie de la saison dernière. De leur côté, les Gunners s’offrent une victoire tant précieuse que peu emballante. À noter les premiers pas assez délicats de Viktor Gyokeres en Premier League.