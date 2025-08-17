Menu Rechercher
0 - 1
MT
Premier League 2025/2026 1re journée
Man United
0 - 1
MT
Arsenal
Regarder en direct sur CANAL +
Temps forts
mi-temps
0 - 1
13'
0 - 1
R. Calafiori
Voir le live commenté
Classement live 6 Arsenal 3 15 Man United 0
Possession 56% Man United Arsenal
Tirs 11 6 2 5 3 5
Compositions Man United 3-4-3 Arsenal 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 MUN N NUL 2 ARS
499 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 3/3 100% #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 1/2 50% #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 3 #2 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 2 #2 Logo Manchester United FC Altay Bayındır 2 #3 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 0/2 0% #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Ben White 4/5 80% #2 Logo Manchester United FC Casemiro 4/5 80% #3 Logo Arsenal FC Martin Ødegaard 5/7 71%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Leny Yoro 4/4 100% #2 Logo Manchester United FC Luke Shaw 3/3 100% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 0/9 0% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/7 0% #3 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 0/5 0% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/5 0% #3 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester United FC Leny Yoro 30/34 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
D
V
D
D
V
D
Rencontres précédentes
44% 21 Victoires 27% 13 Nuls 29% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu
Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Top commentaires

Lorry Labouhi 17:47 Je ne comprends pas comment on peut accorder ce but, il y’a clairement faute de Saliba sur le gardien 4 Répondre
Voir tous les commentaires (19)

Match Man United - Arsenal en direct commenté

1re journée de Premier League - dimanche 17 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Arsenal (Premier League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Premier League entre Man United et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Simon Hooper arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Simon Long arbitre assistant
Adrian Holmes arbitre assistant
Jarred Gillett quatrième arbitre
Steve Meredith arbitre VAR
Paul Tierney arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 76212
  • Affluence moyenne : 64090
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 17 août 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 1
Diffusion CANAL+
Code MUN-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man United Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Arsenal ?

Manchester United : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 3-4-3 : A. Bayındır, L. Shaw, M. de Ligt, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Matheus Cunha, M. Mount, B. Mbeumo.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, M. Ødegaard, B. Saka, V. Gyökeres.

Qui arbitre le match Man United Arsenal ?

Simon Hooper est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Arsenal ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par R. Calafiori 13'.

Top commentaires

Lorry Labouhi 17:47 Je ne comprends pas comment on peut accorder ce but, il y’a clairement faute de Saliba sur le gardien 4 Répondre
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier