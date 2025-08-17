Prono
Match Man United - Arsenal en direct commenté
1re journée de Premier League - dimanche 17 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Arsenal (Premier League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Premier League entre Man United et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Arsenal.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man United Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Arsenal ?
Manchester United : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 3-4-3 : A. Bayındır, L. Shaw, M. de Ligt, L. Yoro, P. Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Matheus Cunha, M. Mount, B. Mbeumo.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, M. Ødegaard, B. Saka, V. Gyökeres.
- Qui arbitre le match Man United Arsenal ?
Simon Hooper est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Arsenal ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par R. Calafiori 13'.