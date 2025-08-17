Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Manchester United : l’incroyable boulette d’Altay Bayindir contre Arsenal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
bayindir @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Man United 0-1 Arsenal Voir sur CANAL+

Ce dimanche, Manchester United faisait sa rentrée en Premier League. Après une saison compliquée, les Red Devils voulaient se lancer parfaitement. Et quoi de mieux qu’une victoire de prestige à domicile face à Arsenal et avec de nouvelles recrues pour y parvenir. Malgré un début de match intéressant, les Mancuniens ont rapidement été calmés.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
CALAFIORI OUVRE LE SCORE POUR ARSENAL APRÈS 13 MINUTES ! ☄️

Grosse faute de main de Bayindir qui remplace Onana dans les buts de Manchester United 🫣

#MUNARS | #PremierLeague
Voir sur X

Sur un corner anodin, Altay Bayindir, le gardien titulaire du jour pour les hommes de Ruben Amorim, s’est illustré avec une terrible erreur de main qui a profité à Riccardo Calafiori au second poteau. Une boulette qui coûte cher à United et qui devrait relancer le débat au poste de gardien alors qu’André Onana, en convalescence, est poussé à la sortie depuis quelques semaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Altay Bayındır

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Altay Bayındır Altay Bayındır
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier