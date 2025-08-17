Manchester United : l’incroyable boulette d’Altay Bayindir contre Arsenal

Ce dimanche, Manchester United faisait sa rentrée en Premier League. Après une saison compliquée, les Red Devils voulaient se lancer parfaitement. Et quoi de mieux qu’une victoire de prestige à domicile face à Arsenal et avec de nouvelles recrues pour y parvenir. Malgré un début de match intéressant, les Mancuniens ont rapidement été calmés.

Sur un corner anodin, Altay Bayindir, le gardien titulaire du jour pour les hommes de Ruben Amorim, s’est illustré avec une terrible erreur de main qui a profité à Riccardo Calafiori au second poteau. Une boulette qui coûte cher à United et qui devrait relancer le débat au poste de gardien alors qu’André Onana, en convalescence, est poussé à la sortie depuis quelques semaines.