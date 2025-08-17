Arsenal : Mikel Arteta satisfait de la première de Viktor Gyökeres en PL

Dans le cadre de la première journée de Premier League de l’exercice 2025-2026, Arsenal affrontait Manchester United à Old Trafford ce dimanche à 17h30. La rencontre a marqué la grande première de Viktor Gyökeres avec les Gunners en PL, un moment attendu avec intérêt d’autant que le Suédois, recruté pour 65 millions d’euros, avait également été courtisé par les Red Devils durant le mercato. Malgré l’excitation autour de son arrivée, la performance de Gyökeres n’a pas échappé aux critiques sur les réseaux sociaux, certains observateurs estimant que l’attaquant avait été en deçà des attentes pour ses grands débuts face à Manchester United.

La suite après cette publicité

De son côté, Mikel Arteta est venu au secours de son joueur en conférence de presse d’après-match : « Gyökeres a fait beaucoup de très bonnes choses, je suis heureux. On sent à notre pressing haut et au rythme que nous imposons qu’il y a des points à améliorer. Venir à Manchester United et remporter une victoire dès son premier match, c’est un très bon début. » Arsenal s’est finalement imposé sur le score de 0-1 grâce à un but de Calafiori en première période.