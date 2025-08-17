Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Arsenal : Mikel Arteta satisfait de la première de Viktor Gyökeres en PL

Par Allan Brevi
1 min.
Mikel Arteta, l'entraineur d'Arsenal @Maxppp
Man United 0-1 Arsenal

Dans le cadre de la première journée de Premier League de l’exercice 2025-2026, Arsenal affrontait Manchester United à Old Trafford ce dimanche à 17h30. La rencontre a marqué la grande première de Viktor Gyökeres avec les Gunners en PL, un moment attendu avec intérêt d’autant que le Suédois, recruté pour 65 millions d’euros, avait également été courtisé par les Red Devils durant le mercato. Malgré l’excitation autour de son arrivée, la performance de Gyökeres n’a pas échappé aux critiques sur les réseaux sociaux, certains observateurs estimant que l’attaquant avait été en deçà des attentes pour ses grands débuts face à Manchester United.

La suite après cette publicité

De son côté, Mikel Arteta est venu au secours de son joueur en conférence de presse d’après-match : « Gyökeres a fait beaucoup de très bonnes choses, je suis heureux. On sent à notre pressing haut et au rythme que nous imposons qu’il y a des points à améliorer. Venir à Manchester United et remporter une victoire dès son premier match, c’est un très bon début. » Arsenal s’est finalement imposé sur le score de 0-1 grâce à un but de Calafiori en première période.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Man United
Mikel Arteta
Viktor Gyökeres

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Man United Logo Manchester United FC
Mikel Arteta Mikel Arteta
Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier