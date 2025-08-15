Newcastle : Alexander Isak n’est pas dans l’équipe pour la 1ère journée

Newcastle traverse une période particulièrement tendue avec son attaquant suédois star, Alexander Isak. Le joueur de 25 ans refuse toujours de jouer ou de s’entraîner avec l’équipe, insistant pour un transfert à Liverpool. Le club a reçu une offre de 138 millions d’euros, mais estime Isak à plus de 170 millions d’euros, refusant donc de céder. Selon The Sun, Newcastle pourrait infliger une amende à l’attaquant si son refus l’empêche de participer à un match officiel, comme celui de ce samedi contre Aston Villa, première journée de Premier League. Pour l’instant, Isak poursuit un entraînement individuel avec son agent et ne participe pas aux activités collectives, n’ayant pas été invité au barbecue d’équipe ni autorisé à s’entraîner avec l’équipe première. Aujourd’hui, un retour dans les rangs des Magpies semble pratiquement inconcevable, alors que le joueur et son entourage maintiennent leur position, dans l’espoir de forcer un départ imminent.

Malgré cette situation, Eddie Howe s’est exprimé en conférence de presse, il insiste sur le fait que Newcastle doit rester actif sur le marché et préparer la saison avec sérieux. « Non, il n’y a eu aucun changement, toute mon attention a été portée sur l’entraînement, Villa et le marché des transferts », a-t-il déclaré, précisant que la situation d’Isak « est inchangée depuis un certain temps, et cela continuera d’être le cas ». Le coach a ajouté : « j’ai dit à plusieurs reprises cet été que je voulais qu’il s’entraîne et qu’il joue. Mais je pense que ces conversations doivent rester privées. » Howe a tenu à rappeler qu’il entretient une excellente relation avec Isak, « indispensable avec chaque joueur », et a confirmé que Newcastle cherchait activement à recruter un attaquant : « nous cherchons à signer un attaquant et le meilleur possible. C’est un très petit terrain, cependant. Quelle que soit la situation d’Isak, nous devons recruter un attaquant ». Pour l’instant, Howe estime qu’Isak, qui manquera à l’appel ce week-end lors de la première journée de Premier League, pourrait rester à Newcastle en septembre et se concentre désormais sur le premier match de la saison avec un effectif presque complet, incluant les nouvelles recrues Jacob Ramsey, Malick Thiaw, Aaron Ramsdale ou Anthony Elanga.