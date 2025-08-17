Santos : les larmes de Neymar après l’humiliation subie face à Vasco da Gama

Soirée cauchemardesque pour Santos et Neymar ce dimanche soir. Opposé à Vasco da Gama, le club brésilien a totalement sombré s’inclinant finalement très lourdement : 6 buts à 0. Un match où l’ancien joueur du FC Barcelone, Coutinho, a notamment brillé en inscrivant un doublé.

Après la gifle reçue, Neymar n’a de son côté pas pu retenir son émotion. Assis au milieu de la pelouse, l’ex-Parisien s’est effondré en larmes malgré le soutien de ses coéquipiers. Ce dimanche soir, le Morumbis est finalement devenu le théâtre d’une humiliation historique pour Santos et le Ney.