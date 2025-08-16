Newcastle : Eddie Howe évoque le bouillant dossier Alexander Isak

Présent en conférence de presse après le nul concédé par Newcastle face à Aston Villa (0-0), Eddie Howe a logiquement été interrogé sur le sujet Alexander Isak, annoncé proche de Liverpool. Le technicien des Magpies attend désormais que la situation se décante rapidement afin de retrouver une sérénité certaine dans le groupe.

«J’espère que l’histoire d’Isak sera résolue rapidement, car c’est une nouvelle qui nous entoure tout le temps. Les joueurs ont réussi à faire abstraction de tout ça et à performer. Nous devons continuer sur cette lancée. Nous devons faire face sans être accablés par le discours négatif». Voilà qui est dit.