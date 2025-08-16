Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Newcastle : Eddie Howe évoque le bouillant dossier Alexander Isak

Par Josué Cassé
1 min.
Alexander Isak avec Newcastle @Maxppp

Présent en conférence de presse après le nul concédé par Newcastle face à Aston Villa (0-0), Eddie Howe a logiquement été interrogé sur le sujet Alexander Isak, annoncé proche de Liverpool. Le technicien des Magpies attend désormais que la situation se décante rapidement afin de retrouver une sérénité certaine dans le groupe.

La suite après cette publicité

«J’espère que l’histoire d’Isak sera résolue rapidement, car c’est une nouvelle qui nous entoure tout le temps. Les joueurs ont réussi à faire abstraction de tout ça et à performer. Nous devons continuer sur cette lancée. Nous devons faire face sans être accablés par le discours négatif». Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Eddie Howe
Alexander Isak

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Eddie Howe Eddie Howe
Alexander Isak Alexander Isak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier