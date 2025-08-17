La prestation XXL de Lamine Yamal a choqué l’Espagne, l’Angleterre s’enflamme pour la nouvelle star de Manchester City

Lamine Yamal déjà étincelant

Une fois n’est pas coutume, Lamine Yamal a été brillant. Un but et une passe décisive pour le numéro 10 du Barça lors de la victoire 3-0 sur la pelouse de Majorque pour l’ouverture de la Liga. Les adjectifs commencent à manquer pour la presse espagnole, Imparable Lamine titre Sport, Magique Lamine pour Mundo Deportivo. Dans ses pages intérieures, Sport parle du show de Lamine Yamal qui ne s’arrête plus de briller. Le crack de 18 ans a répondu aux attentes dès la première journée, même si la victoire du Barça est entachée d’une polémique arbitrale.

Manchester City a son nouveau chouchou

Manchester City a trouvé sa nouvelle coqueluche : un certain Tijjani Reijnders. La presse anglaise est très élogieuse avec le nouveau joueur des Cityzens, acteur majeur du succès 4-0 sur la pelouse de Wolverhampton avec un but et une passe décisive. Pas de Wirtz pas de problème, il y a Tijjani écrit le Mirror pour ironiser sur le choix de carrière de l’Allemand qui a refusé City pour Liverpool. Peaky Reijnders écrit de son côté le Daily Star, moins de deux mois après son arrivée dans le collectif de Pep Guardiola, le milieu de terrain néerlandais est déjà comme un poisson dans l’eau. Juste techniquement, décisif, Reijnders a tout compris de la philosophie de Pep et c’est un atout considérable pour Manchester City qui doit se racheter.

Les débuts très attendus du Paris FC en Ligue 1

C’est le grand jour pour le Paris FC ! Le promu parisien fait ses débuts en Ligue 1 cet après-midi sur la pelouse d’Angers, de l’excitation, des questions, mais surtout beaucoup de joie pour le deuxième club parisien qui arrive avec un budget colossal pour un petit nouveau. D’autres recrues sont attendues, notamment Kevin Trapp et Willem Geubbels avec qui le PFC est déjà d’accord, mais en attendant les renforts, le club de la capitale doit prendre des points. Un autre Paris est possible écrit L’Equipe, l’idée du Paris FC est de s’imposer dans l’environnement parisien, sans pour autant prétendre concurrencer l’ogre PSG.