Frenkie de Jong prolonge au Barça

Par Jordan Pardon
1 min.
Frenkie de Jong @Maxppp

Comme attendu depuis plusieurs mois, Frenkie de Jong a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2029. Le milieu de terrain de 28 ans touchera entre 9 et 10 millions d’euros par saison, et sa clause libératoire passe de 400 à 500 millions d’euros.

FC Barcelona
Frenkie. Here to stay. 💙❤
Redevenu indiscutable sous les ordres de Flick, le Néerlandais a joué 6 rencontres de Liga cette saison, et 2 de Ligue des Champions. «Le FC Barcelone est heureux d’annoncer l’extension de contrat du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong au club. Le joueur est maintenant lié au F.C Barcelone jusqu’en 2029», indique le club catalan.

Pub. le - MAJ le
