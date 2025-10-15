Angel Gomes est déjà fou de l’OM

Cet été, Angel Gomes a rejoint l’Olympique de Marseille. Un club où il se sent très bien comme il l’a avoué au site Le Phocéen. «Je suis très heureux d’être ici. Quand j’ai eu mes discussions en pré-saison avec le coach et le staff, ça a rendu mon choix plus facile. Je pense que les gens oublient parfois à quel point Marseille est un grand club. Quand tu es joueur ici, tu le vois chaque jour, avec les supporters, les gens, la ville. Et tu peux vraiment voir la direction et le projet dans lequel le club s’inscrit. Moi, je suis heureux de faire partie de tout ça.» L’Anglais a pu découvrir la ferveur des supporters olympiens. «Je pense qu’ils (les supporters anglais, ndlr) savent déjà à quel point Marseille est un grand club. Mais maintenant, on se bat pour de grandes choses en championnat, pour finir le plus haut possible. La saison dernière, l’équipe a terminé deuxième. Là, on vit un bon moment en championnat, et aussi en Ligue des Champions. Et quand tu joues la Ligue des Champions et que tu fais de bons résultats, tout le monde le voit. Ici, c’est vraiment spécial. La connexion entre les fans, les joueurs, le club… En Angleterre, bien sûr, on respire le football. Mais à Marseille, c’est quelque chose d’unique. Et pour comprendre ça, il faut venir ici, aller au Vélodrome, voir, ressentir l’ambiance. C’est seulement là qu’on comprend ce qu’est Marseille, surtout si on compare avec l’Angleterre. Personnellement, je pense que le Vélodrome est l’un des meilleurs stades d’Europe, dans le top 3.»

Puis, le journaliste lui a demandé si c’était mieux que Saint-James Park ou Anfield et il a répondu : «personnellement, oui. J’ai joué dans ces stades, mais le Vélodrome… il faut y être pour comprendre. (…) Tu vas à la pharmacie, il y a un supporter de l’OM. Tu vas à la supérette, il y a un supporter de l’OM. Tout le monde aime ce club à Marseille ! C’est impossible de ne pas croiser un fan. Mais jusqu’à maintenant, j’ai eu que des interactions positives. J’aime discuter avec les supporters, c’est agréable. L’ambiance ici est juste différente. Avant, j’étais dans le nord de la France. Maintenant je suis dans le sud, à Marseille, et la vibe est différente. J’aime ça, ça me correspond. Ça me rappelle un peu ma maison, là où j’ai grandi… sauf qu’à Manchester, il n’y a pas de soleil ! (rires) Mais les gens sont très similaires, très chaleureux.» Angel Gomes est déjà emballé par le Vélodrome et Marseille.