PSG : les supporters parisiens ont acheté des maillots du FC Nantes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Dimanche soir, peu avant le match Nantes–Paris-SG à la Beaujoire, de nombreux supporters parisiens se sont dirigés vers la boutique officielle des Canaris pour acheter des maillots du FC Nantes. En effet, un arrêté préfectoral interdisait depuis samedi 18 heures tout signe distinctif du PSG aux abords et dans le stade, hors parcage visiteurs, laissant les fans de la capitale sans leur tenue habituelle.

Pris de court, certains supporters ont dû se rabattre sur des tee-shirts ou maillots extérieurs verts pâle vendus sur place pour pouvoir entrer dans l’enceinte. Cette situation insolite a donné lieu à une petite « invasion » de fans parisiens en jaune et vert avant le coup d’envoi.

Pub. le - MAJ le
