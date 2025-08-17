Menu Rechercher
Commenter
Officiel Premier League

Jacob Ramsey s’engage à Newcastle

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jacob Ramsey @Maxppp

Newcastle a officialisé la signature de Jacob Ramsey en provenance d’Aston Villa pour un montant de 46 millions d’euros. Le milieu anglais de 24 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Magpies, confirmant l’ambition du club de renforcer son entrejeu avec un profil jeune, créatif et déjà aguerri à la Premier League.

La suite après cette publicité
Newcastle United
Jacob Ramsey is a Mag! 🙌
Voir sur X

Ce transfert s’ajoute à un mercato particulièrement actif du côté de St James’ Park. Les arrivées d’Antonio Cordero (Málaga), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Aaron Ramsdale (Arsenal) et Malick Thiaw (AC Milan) témoignent d’une stratégie claire : rajeunir et densifier l’effectif pour rester compétitif sur la scène nationale comme européenne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Jacob Ramsey

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Jacob Ramsey Jacob Ramsey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier