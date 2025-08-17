Jacob Ramsey s’engage à Newcastle

Newcastle a officialisé la signature de Jacob Ramsey en provenance d’Aston Villa pour un montant de 46 millions d’euros. Le milieu anglais de 24 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Magpies, confirmant l’ambition du club de renforcer son entrejeu avec un profil jeune, créatif et déjà aguerri à la Premier League.

Ce transfert s’ajoute à un mercato particulièrement actif du côté de St James’ Park. Les arrivées d’Antonio Cordero (Málaga), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Aaron Ramsdale (Arsenal) et Malick Thiaw (AC Milan) témoignent d’une stratégie claire : rajeunir et densifier l’effectif pour rester compétitif sur la scène nationale comme européenne.