Le cas Alexander Isak provoque un énorme malaise à Newcastle !

Où jouera Alexander Isak dans les prochains mois ? Pour l’heure difficile de le dire mais l’international suédois (52 sélections, 16 buts) semble lui, plus que jamais, décidé à plier bagage. En grève et absent pour la première journée de Premier League face à Aston Villa, le numéro 14 des Magpies a ainsi assisté à distance au match nul des siens (0-0). Une situation explosive à l’heure où le natif de Solna tente de forcer son départ vers Liverpool, vainqueur de Bournemouth vendredi soir.

Interrogé après la rencontre, Eddie Howe est logiquement revenu sur ce bouillant dossier. «La porte est bel et bien ouverte, mais il (Isak, ndlr) doit décider ce qu’il veut faire. Nous aimerions une résolution rapide, nous avons besoin de cette clarté. Je n’ai pas le contrôle, mais une seule personne l’a. J’ai exprimé ma position assez clairement», a tout d’abord reconnu l’Anglais de 47 ans avant de revenir sur le climat pesant provoqué par cette opération encore non-actée.

Howe veut en finir avec le feuilleton Isak !

«Quoi qu’il arrive (avec Isak), nos supporters ont été très bons aujourd’hui, car ils ont soutenu l’équipe pendant le match. Ils l’ont toujours fait de manière incroyable. S’ils veulent dire quelque chose après, ils sont libres de le faire. Les joueurs ont réussi à faire abstraction de tout ça et à performer. Nous devons continuer sur cette lancée. Nous devons faire face sans ce discours négatif». Relancé sur une possible sanction adressée au principal concerné, à savoir une amende, Howe n’a cependant pas souhaité s’en mêler.

«D’autres personnes s’occupent de ce problème. Je me concentre sur l’équipe. C’est facile de dire (qu’avec Isak nous allions gagner ce match) et il n’y a aucun moyen de savoir si c’est le cas. Mais bien sûr, il va nous manquer», a finalement conclu le technicien des Magpies. Une chose est sûre, si Newcastle se prépare au départ de son buteur maison, ce feuilleton estival est encore loin d’être terminé, qui plus est à l’heure où certains observateurs du club de la Mersey se posent la question de la plus-value d’une telle arrivée alors qu’Hugo Ekitike brille, lui, de mille feux.