Les débuts rêvés d’Hugo Ekitike à Liverpool rebattent les cartes du mercato

Deux apparitions, et déjà deux buts et une passe décisive. Hugo Ekitike pouvait difficilement imaginer pareils débuts à Liverpool. Il lui manque la cerise sur le gâteau puisque Crystal Palace l’a emporté aux tirs au but lors du Community Shield le week-end dernier. Il est récompensé différemment avec un trophée d’homme du match hier pour sa première à Anfield. Elle n’a pas été de tout repos puisque les Reds l’ont emporté sur le fil 4-2 après deux derniers buts de Salah et du revenant Chiesa en toute fin de match.

Son transfert à 90 M€ en provenance de l’Eintracht Francfort ne semble pas déstabiliser la nouvelle recrue. Le français a déjà créé quelques affinités dans le vestiaire comme avec Jeremie Frimpong, lui aussi un nouveau venu. La plupart des médias anglais l’ont sacré homme du match également. «Ce furent des débuts mémorables pour Ekitike en championnat, non seulement grâce à son but, mais aussi grâce à une belle performance qui a ravi Arne Slot, écrit le Daily Mail. Le Néerlandais a passé une grande partie de la saison dernière à exiger davantage de ses numéros 9, et ce, à tous les niveaux.»

Liverpool a-t-il encore besoin d’Isak ?

Une question est soulevée ce matin par la presse. Liverpool a-t-il vraiment d’un attaquant supplémentaire, qui risque d’entraver l’éclosion d’Ekitike ? C’est ce que craignent plusieurs observateurs comme Jamie Carragher sur Sky Sports, à l’heure où la venue d’Alexander Isak en provenance de Newcastle pour au moins 140 M€ est un sujet brûlant. «Je ne pense pas qu’Ekitike pourra atteindre son plein potentiel au club si quelqu’un comme Isak était là, juge l’ancien défenseur des Reds. Si Isak arrive, Ekitike sera sa doublure. Et 90 M€ pour une doublure, c’est beaucoup.»

Alan Shearer partage cet avis mais Gary Neville se montre quant à lui plus prudent. Il ne s’agit pour l’heure que du début de saison. Il est beaucoup trop tôt pour émettre un jugement définitif. «Nous ne devons pas tenir pour acquis ce qu’Ekitike a fait ces deux dernières semaines.» Le nouveau héros du kop d’Anfield verra-t-il un sérieux concurrent débarquer dans les prochains jours ? C’est en tout cas toujours le souhait d’Arne Slot. «Il nous faut un attaquant de plus», insistait hier le coach néerlandais. C’est pourtant la défense du champion d’Angleterre qui a inquiété et la venue du jeune Giovanni Leoni ne devrait pas suffire à rassurer.