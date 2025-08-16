National 2
N2 : Bordeaux accroché par Avranches lors de la première journée
@Maxppp
Candidat logique à la montée en N1, Bordeaux recevait Avranches ce samedi pour le compte de la 1ère journée du championnat de National 2. Une rencontre équilibrée, qui n’a vu personne être capable de faire la décision au terme des 90 minutes, plus arrêt de jeu (0-0).
La suite après cette publicité
Longtemps incertaine en raison des fortes canicules qui touchent la région bordelaise, la rencontre avait finalement été maintenue, mais avec un coup d’envoi donné exceptionnellement à 21h00 pour la santé des joueurs. Le week-end prochain, les Bordelais affronteront les Voltigeurs de Châteaubriant à l’extérieur.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
FC Bobigny 93, Sefyu : «il est hors de question de redémarrer en N2, on a obtenu notre montée en National»
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer