N2 : Bordeaux accroché par Avranches lors de la première journée

Candidat logique à la montée en N1, Bordeaux recevait Avranches ce samedi pour le compte de la 1ère journée du championnat de National 2. Une rencontre équilibrée, qui n’a vu personne être capable de faire la décision au terme des 90 minutes, plus arrêt de jeu (0-0).

La suite après cette publicité

Longtemps incertaine en raison des fortes canicules qui touchent la région bordelaise, la rencontre avait finalement été maintenue, mais avec un coup d’envoi donné exceptionnellement à 21h00 pour la santé des joueurs. Le week-end prochain, les Bordelais affronteront les Voltigeurs de Châteaubriant à l’extérieur.