Eredivisie

Eredivisie : nouvelle grave blessure au genou pour Jeff Reine-Adelaïde

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
La triste malédiction se poursuit pour Jeff Reine-Adélaïde. Ancien grand espoir du football français, le milieu de terrain était censé passer dans une autre dimension lors de son arrivée à l’OL en 2019. Et après des débuts en fanfare, le milieu longiligne a connu sa première grave blessure aux ligaments croisés en fin d’année 2019. Dès lors, la boîte de Pandore était ouverte pour l’ancien d’Angers et d’Arsenal.

Heracles Almelo
🙏 Bas Sibum vertelt over de blessure van Jeff Reine-Adélaïde

🔗

#WijZijnHeracles
Touché aux ligaments croisés lors d’un prêt à Nice, JRA n’a plus jamais retrouvé son niveau de l’époque. Désormais sous les couleurs de l’Heracles Almelo, le joueur de 27 ans a encore encaissé un terrible coup dur. Selon son entraîneur, Reine-Adélaïde souffre encore d’une grave blessure au genou, contractée à l’entraînement. Une malédiction pour l’ancien espoir du football français qui peine à entrevoir le bout du tunnel.

Pub. le - MAJ le
Eredivisie
Jeff Reine-Adélaïde

