Eredivisie : nouvelle grave blessure au genou pour Jeff Reine-Adelaïde

La triste malédiction se poursuit pour Jeff Reine-Adélaïde. Ancien grand espoir du football français, le milieu de terrain était censé passer dans une autre dimension lors de son arrivée à l’OL en 2019. Et après des débuts en fanfare, le milieu longiligne a connu sa première grave blessure aux ligaments croisés en fin d’année 2019. Dès lors, la boîte de Pandore était ouverte pour l’ancien d’Angers et d’Arsenal.

La suite après cette publicité

Touché aux ligaments croisés lors d’un prêt à Nice, JRA n’a plus jamais retrouvé son niveau de l’époque. Désormais sous les couleurs de l’Heracles Almelo, le joueur de 27 ans a encore encaissé un terrible coup dur. Selon son entraîneur, Reine-Adélaïde souffre encore d’une grave blessure au genou, contractée à l’entraînement. Une malédiction pour l’ancien espoir du football français qui peine à entrevoir le bout du tunnel.