Islande - France : les compositions probables

Après le succès sans convaincre face à l’Azerbaïdjan vendredi soir, la France retrouve un adversaire plus coriace sur son chemin. Surtout sur ses terres islandaises, où il est dur de briller. Si la France n’a jamais perdu en Islande, elle n’en est jamais repartie avec un large succès dans les valises. Même un court pourrait toutefois suffire pour valider la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, si dans le même temps l’Ukraine ne bat pas l’Azerbaïdjan. Pour cela, Didier Deschamps va devoir composer avec les blessures, qui s’ajoutent aux nombreux forfaits de première heure.

En défense, pas de quoi s’affoler, l’arrière-garde est bien présente, avec Maignan dans les buts, Upamecano et Saliba dans l’axe, Koundé à droite et Digne à gauche. Une défense qui ressemble bien à celle qui pourrait être alignée lors du prochain Mondial. Par contre, c’est au milieu et en attaque que les absents sont nombreux. Dernier en date à être incertain, Adrien Rabiot. Du coup, c’est un double pivot Camavinga-Manu Koné qui pourrait démarrer la rencontre.

Florian Thauvin titulaire en 10 ?

Après le 4-4-2 installé pour affronter l’Azerbaïdjan, c’est le 4-2-3-1 qui devrait faire son retour ce lundi soir. Avec un quatuor offensif sacrément inédit. En effet, Deschamps devrait mettre Nkunku côté gauche, Olise côté droit et Florian Thauvin en numéro 10, en soutien de Mateta, qui pourrait ainsi décrocher sa première titularisation. Kylian Mbappé étant forfait, l’attaquant de Crystal Palace pourrait bien débuter, plutôt que Hugo Ekitike.

En face, c’est une équipe renforcée défensivement, avec une ligne de 5, qui attend les Bleus, avec Olafsson dans les buts. Pour le reste, cela devrait être du classique, avec le remuant Haraldsson, qui évolue au LOSC, Gudmundsson de l’autre côté et une attaque à deux têtes, avec Thorsteinsson et Gudjohnsen. Pour s’offrir une trêve internationale de novembre tranquille, avec deux derniers matches contre l’Ukraine puis en Azerbaïdjan, la France devra faire le boulot ce soir en Islande.