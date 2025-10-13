L’UEFA veut bouleverser les qualifications pour l’Euro

L’UEFA envisagerait de modifier le format des qualifications pour le Championnat d’Europe afin de les rendre plus attractives et divertissantes pour les fans, sans modifier le tournoi lui-même, rapporte le Daily Mail. Le président Aleksander Ceferin a expliqué lors du Portugal Football Summit 2025 qu’aucun match supplémentaire ne serait ajouté, mais que la phase qualificative pourrait adopter une formule plus intéressante. Plusieurs options sont à l’étude, notamment l’adoption de formats inspirés de la Ligue des Nations ou de la Ligue des Champions, qui proposent respectivement des systèmes de promotion-relégation et des matchs en aller simple.

Face à un désintérêt croissant des supporters pour les trêves internationales, l’UEFA, en concertation avec la FIFA, cherche à limiter les interruptions dans les calendriers domestiques. Ainsi, à partir de 2026, la traditionnelle trêve internationale d’octobre sera supprimée, remplacée par une fenêtre combinée en septembre-octobre durant laquelle les équipes joueront quatre matchs au lieu de deux. Ce changement vise à offrir un calendrier plus fluide, réduire les perturbations et améliorer l’expérience des fans.