Euro

L’UEFA veut bouleverser les qualifications pour l’Euro

Par André Martins
1 min.
Aleksander Ceferin, le boss de l'UEFA. @Maxppp

L’UEFA envisagerait de modifier le format des qualifications pour le Championnat d’Europe afin de les rendre plus attractives et divertissantes pour les fans, sans modifier le tournoi lui-même, rapporte le Daily Mail. Le président Aleksander Ceferin a expliqué lors du Portugal Football Summit 2025 qu’aucun match supplémentaire ne serait ajouté, mais que la phase qualificative pourrait adopter une formule plus intéressante. Plusieurs options sont à l’étude, notamment l’adoption de formats inspirés de la Ligue des Nations ou de la Ligue des Champions, qui proposent respectivement des systèmes de promotion-relégation et des matchs en aller simple.

Face à un désintérêt croissant des supporters pour les trêves internationales, l’UEFA, en concertation avec la FIFA, cherche à limiter les interruptions dans les calendriers domestiques. Ainsi, à partir de 2026, la traditionnelle trêve internationale d’octobre sera supprimée, remplacée par une fenêtre combinée en septembre-octobre durant laquelle les équipes joueront quatre matchs au lieu de deux. Ce changement vise à offrir un calendrier plus fluide, réduire les perturbations et améliorer l’expérience des fans.

Pub. le - MAJ le
Euro

Euro
