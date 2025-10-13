L’Union Saint-Gilloise annonce le nom du successeur de Pocognoli

L’Union Saint-Gilloise a dû faire vite. Après s’être fait piquer son entraîneur, Sébastien Pocognoli, par l’AS Monaco, le champion de Belgique en titre a trouvé son remplaçant. Il s’agit de David Hubert, le coach de l’OH Leuven.

«L’entraîneur belge David Hubert, âgé de 37 ans, rejoint l’Union en provenance de l’OH Leuven. Hubert prendra en charge l’entraînement dès lundi après-midi et dirigera son premier match pour l’Union ce samedi au Marien contre Charleroi», annonce le club belge qui n’a pas précisé la durée du contrat signé par Hubert.