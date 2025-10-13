Pro League
L’Union Saint-Gilloise annonce le nom du successeur de Pocognoli
1 min.
@Maxppp
L’Union Saint-Gilloise a dû faire vite. Après s’être fait piquer son entraîneur, Sébastien Pocognoli, par l’AS Monaco, le champion de Belgique en titre a trouvé son remplaçant. Il s’agit de David Hubert, le coach de l’OH Leuven.
La suite après cette publicité
Royale Union Saint-Gilloise @UnionStGilloise – 12:55
David Hubert joins Union from OH Leuven. Hubert will take charge of training starting this Monday afternoon and will coach his first match for Union this Saturday at the Marien against Charleroi.Voir sur X
Welcome, coach! 💛💙
Welcome, coach! 💛💙
«L’entraîneur belge David Hubert, âgé de 37 ans, rejoint l’Union en provenance de l’OH Leuven. Hubert prendra en charge l’entraînement dès lundi après-midi et dirigera son premier match pour l’Union ce samedi au Marien contre Charleroi», annonce le club belge qui n’a pas précisé la durée du contrat signé par Hubert.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer